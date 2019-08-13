الصحة المؤقتة تتابع جاهزية استقبال الحالات المرضية في أقسام الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك

البيضاء 13 أغسطس 2019 (وال) – تابعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وذلك تنفيذا لتعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب المتضمنة رفع حالة الطوارئ بأقسام الأسعاف والطواري بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية التخصصية خلال فترات وأيام عيد الأضحى المبارك وذلك علي مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ .

وتؤكد الوزارة من خلال متابعة تقارير الأداء للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية فان حالة الجاهزية للكوادر الطبية في استقبال الحالات المرضية والتعامل معها بأقسام الطواري منذ صباح اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك تسير بشكل جيد وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة بهدف تقليل قوائم الانتظار وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الصحية .

وبحسب تقارير الأداء فقد اطمئن معالي وزير الصحة علي المرضي النزلاء علي أسرة الشفاء بأقسام الإيواء بالمستشفيات وجاهزية الكوادر الطبية في أقسام الطواري والعيادات الخارجية والعمليات لاسيما بان الوزارة قد رفعت من جاهزيتها في اقسام الطواري بزيادة عدد الكوادر الطبية طيلة أيام عيد الأضحى في مختلف مواقع تقديم الخدمة الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية وتقليل قوائم الانتظار.

ويشار إلى أن من ضمن الخطة التي أعدتها الوزارة للتعامل مع المرضي في تقديم الخدمة العلاجية وفقا لتعليمات وزير الصحة تضمنت توفير الخدمة الصحية للمراجعين في مختلف اقسام الطواري في المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية المناوبة ورفع جاهزية الكوادر الطبية وتعزيزها بإعداد إضافية والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطواري المدار الساعة تحسبًا لأي طارئ. (وال – البيضاء) ع ع

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