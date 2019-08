نفى رئيس فرع ديوان المحاسبة سرت، حسين زقلام، ما تردد بشأن اندلاع حريق بمقر ديوان المحاسبة بالمجمع الحكومى سرت.

وقال رئيس فرع ديوان المحاسبة سرت إن هده الأخبار لا أساس لها من الصحة وهى أخبار كاذبة، مؤكدا أن لا حروقات ولا مشاكل بمقر ديوان المحاسبة سرت، وإنما اندلع حريق بسيط بجوار المقر ولا أضرار تذكر.

The post زقلام ينفي صحة اندلاع حريق بديوان المحاسبة سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية