صحة المؤقتة تتابع أوضاع أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات

المتوسط

تابعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة رفع حالة الطوارئ بأقسام الاسعاف والطواري بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية التخصصية خلال فترات وأيام عيد الاضحي المبارك وذلك علي مدار الساعة تحسبآ لأي طارئ .

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أنه من خلال متابعة تقارير الاداء للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية فان حالة الجاهزية للكوادر الطبية في استقبال الحالات المرضية والتعامل معها بأقسام الطواري منذ صباح اليوم الاول من أيام عيد الاضحي المبارك تسير بشكل جيد وفقآ لتوجيهات وزارة الصحة بهدف تقليل قوائم الانتظار وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الصحية .

وأشارت تقارير الأداء إلى وزير الصحة علي المرضي النزلاء علي أسرة الشفاء بأقسام الإيواء بالمستشفيات وجاهزية الكوادر الطبية في اقسام الطواري والعيادات الخارجية والعمليات لاسيما بان الوزارة قد رفعت من جاهزيتها في اقسام الطواري بزيادة عدد الكوادر الطبية طيلة أيام عيد الأضحى في مختلف مواقع تقديم الخدمة الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية وتقليل قوائم الانتظار .

