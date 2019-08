تعليم الوفاق تطلع على الخطة الأمنية خلال فترة الامتحانات

اطلعت لجنة الإشراف والمتابعة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة لمديرية أمن جنزور، على سير الخطة الأمنية و مدى جاهزية المديرية ومنتسبيها لتنفيذ هذه الخطة خلال فترة الامتحانات .

جاء ذلك خلال لقائه مع مدير أمن جنزور ” العقيد كمال أوحيدة”، وأكدت اللجنة بأن الترتيبات تسير بصورة جيدة وفق ما هو معد ومدروس لها لتأمين مقار الامتحانات وتوفير المناخ الآمن للطلبة واللجان داخل المقار المحددة من قبل اللجنة المركزية بجنزور .

