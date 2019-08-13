صحة المؤقتة: العمل بأقسام الطوارئ يسير بشكل جيد

أكدت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أن حالة الجاهزية للكوادر الطبية في استقبال الحالات المرضية والتعامل معها بأقسام الطوارئ منذ صباح اليوم الأول من أيام عيد الاضحي المبارك تسير بشكل جيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الصحة سعد عقوب المتضمنة رفع حالة الطوارئ بأقسام الاسعاف والطواري بالمستشفيات العامه والتعليمية والقروية والمراكز الطبية التخصصية خلال فترات وأيام عيد الاضحي المبارك وذلك علي مدار الساعة تحسبآ لأي طارئ، مشيرا إلى أن من ضمن الخطة التي أعدتها الوزارة توفير الخدمة الصحية للمراجعين في مختلف أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية المناوبة ورفع جاهزية الكوادر الطبية وتعزيزها بإعداد إضافية والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطواري المدار الساعة تحسبآ لأي طارئ.

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