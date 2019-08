مصر: البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة

قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، داعية البعثة الأممية للدعم في ليبيا للانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

القاهرة – سبوتنيك وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبياخالصا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

