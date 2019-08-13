شحات تنفذ خطة أمنية للحفاظ على راحة زوارها

قامت مديرية أمن شحات بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ شحات وسوسه بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام.

وتضمنت الإجراءات الأمنية نشر التمركزات الأمنية ورجال المرور بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية وتكثيف الوجود الأمني بالميادين الرئيسية والشوارع على مدار ساعات الليل حيث تهدف الخطة الأمنية الى مكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وكان المجلس البلدي للمدينة قد نظم حملة تطوعية بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التطوعية لتنظيف غابة المدينة استعداداً لاستقبال الزوار القادمين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في المدينة.

وتعد مدينة شحات التي تتربع على قمة الجبل الأخضر على ارتفاع 623 مترا فوق مستوى سطح البحر قبلة للزائرين في مختلف أوقات العام، وتشهد إقبالا لافتا في العطلات والأعياد والموسم الصيفي؛ نظرا لمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة وغابات الصنوبر التي تعانق الآثار الرومانية والإغريقية في المدينة، وعلى الرغم من قلة المرافق السياحية العامة التابعة لهيئة السياحة ومصلحة الآثار إلا أن عددا من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تولي المواقع السياحية والأثرية اهتماما كبيرا وهو ما يقلل من قصور أجهزة الدولة الرسمية في الإيفاء بمسؤولياتها تجاه هذه المواقع الأثرية العريقة.

وتبقى مسؤولية الحفاظ على هذا الموروث الحضاري وجمالية المكان مرهونة بمسؤولية الزائرين والمصطافين في الحفاظ على نظافة المكان وعدم العبث بالمحتويات والمواقع الأثرية.

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