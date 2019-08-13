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مدينة البيضاء تبتكر حلا لـ “جلود الأضاحي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت مدينة البيضاء مبادرة لجمع جلود الأضاحي في ساحة مسجد عثمان بن عفان الذي يعد أحد أشهر مساجد المدينة وذلك للحد من ظاهرة تكدس جلود الأضاحي في مكبات النفاية ما يسبب انبعاث الروائح الكريهة ويتسبب في انتشار الذباب والحشرات ويهدد حياة المواطنين.

ولاقت المبادرة إقبالا من سكان المدينة والتزم غالبيتهم بوضع الملح على الجلود لمنع تعفنها حيث تم تجميع جلود الأضاحي أمام المسجد ليتم نقلها لاحقا.

وقام أحد أصحاب المدابغ في المدينة بشراء هذه الجلود ليتم صرف الأموال على الفقراء والمحتاجين تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فرع الجبل الأخضر.

كما بادر جهاز حماية البيئة في مدينة البيضاء بدوره بتوفير سيارات وعمال النظافة وقامت هيئة الدفاع المدني بتوفير سيارات الإطفاء لتنظيف المكان.

وتجسد هذه المبادرات مدى وعي الشارع الليبي لضع حلول والاستفادة من كافة الموارد وتعد بارقة أمل تبشر بوجود رجال خيرين يسعون لخدمة الوطن ورفعته وتمثل صورة رائعة للتكافل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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