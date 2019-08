المتوسط

قامت اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة والمكلفة بإرسال السلع الغذائية إلى مدن المنطقة الغربية المتمثلة في مدن الأصابعة وترهونة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة.

وخصصت الوزارة لهذه المدن أكثر من 51 ألف كيلو جرام أرز، وقرابة 23 ألف كيلو جرام سكر، وأكثر من 40 ألف علبة زيت وحوالي 20 ألف كيس دقيق، مشيرة إلى ان إجمالي عدد الشحنات لهذه المناطق تقدر ب100 شحنة.

