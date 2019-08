الجيش يسير دوريات استطلاع برية وجوية في الجنوب لتأمينه

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، تسيير قوات الجيش دوريات استطلاع مكثفة في الجنوب.

وأوضحت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة ؛ تقوم الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بدوريات إستطلاعية جوية وبريّة مُكثفة “.

وكانت قوات الجيش قد قامت بشن ضربات موجعة للجماعات الارهابية في مدينة مرزق وتمكنت من تحريرها وتعمل الان على تطهيرها من بقايا الخلايا الإرهابية.

