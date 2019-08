سالفيني يجدد رفضه فتح مرافئ بلاده أمام مهاجرين عالقين في البحر

المتوسط

جدد وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء رفضه فتح مرافئ بلاده أمام مهاجرين عالقين بمياه البحر المتوسط منذ أيام على متن سفن منظمات غير حكومية أنقذتهم مؤخراً قبالة ليبيا.

وقال سالفيني “أعمل منذ الصباح في مقر الوزارة لتجنب إنزال أكثر من 500 مهاجر من على متن سفن منظمتين غير حكوميتين، واحدة فرنسية وأخرى إسبانية”.

واضاف سالفيني “بالنسبة لـ 350 منهم، عرضت ليبيا الاستعداد لتوفير مرفأ لإنزالهم، أما بالنسبة للآخرين، الذين زارهم المليونير (الممثل الامريكي) ريتشارد غير، فإن التعليمات التي أعطيتها هي حظر الدخول إلى مياهنا والدعوة إلى الإبحار نحو اسبانيا”، الدولة التي تنتمي إليها منظمة (أوبن آرمز).

وفي إشارة إلى ما تردد إعلامياً عن تحركات من جانب حركة خمس نجوم وقيادات في الحزب الديمقراطي من أجل تشكيل تحالف حكومي بديل في البرلمان الحالي، قال سالفيني “آمل ألا تسعى حركة خمس نجوم، و من أجل الحفاظ على المناصب، للتحالف مع (رئيس الوزراء الاسبق، ماتيو) رينزي لتشكيل حكومة جديدة، لأنه ستعود عمليات انزال المهاجرين تلك، حيث قدم الحزب الديمقراطي 500 ألف مهاجر هدية إلى الإيطاليين في السنوات الماضية “.

