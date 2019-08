قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تواصل عملها في ليبيا لمساعدة الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية، أن هناك عدد 268,629 نازح داخلياً في ليبيا، كما تم تسجيل عودة 444,760 نازح إلى بيوتهم، كما هناك 53,591 لاجئ وطالب لجوء مسجل بالمفوضية.

