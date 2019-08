تواصل المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة العمل بحالة الطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وجه تعليماته لكافة المستشفيات والمراكز التخصصية في المدن والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة برفع حالة الطوارئ بأقسام المستشفيات تحسبا لأي طارئ على مدار الساعة وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

