أكد رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الساحل رائد سليمان بونيران ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية دون مستندات رسمية، من قبل دوريات قسم البحث الجنائي الساحل .

وأوضح بونيران أنه تم التحقيق مع المضبوطين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

