ضبط تشكيل عصابي إفريقي في بنغازي

ضبطت أعضاء قسم التحريات بمديرية أمن بنغازي تشكيل عصابي من الجنسية التشادية، متخصص في سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة في عدة أحياء من مدينة بنغازي.

وأوضحت المديرية، أنه بعد ” جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية “مسدس تركي، ورشاش آلي “كلاشنكوف” عدد “2”، “ورمانة”، وسلاح أبيض، إضافة إلى وجوازات سفر ، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، و الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة، التشكيل يتكون من “13” شخص، وتم التحقيق معهم وإيداعهم في الحجز حتى تنتهي عطلة العيد وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.”

