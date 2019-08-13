القبض على تنظيم عصابي في بنغازي

العنوان_بنغازي

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي متكون من “13” شخص من جنسية تشادية يمتحن سرقة محال بيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري رئيس إن أعضاء التحريات العامة قاموا فجر اليوم الثلاثاء بضبط كامل أعضاء أفراد العصابة .

ولفت المسماري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إلى أنه عند التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة اعترف أحد أفراد العصابة باغتيال رجل الأعمال “خلفية الشامي”منذ سنة مضت داخل منطقة الليثي، لافتًا إلى أن القضية كانت مسجلة ضد مجهول .

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