ضبط تشكيل عصابي من جنسيات إفريقية في بنغازي

تمكنت مديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيل عصابي متكون من “13” شخص من جنسيات إفريقية متخصص في سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة في عدة أحياء من مدينة بنغازي.

وأوضح رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مقدم أشرف الفايدي، أنه ومن خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط المتهمين والهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية “مسدس تركي، ورشاش آلي “كلاشنكوف” عدد “2”، “ورمانة”، وسلاح أبيض، إضافة إلى وجوازات سفر ، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة، لافتا إلى أنه تم التحقيق مع المتهمين وإيداعهم في الحجز حتى تنتهي عطلة العيد وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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