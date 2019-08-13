بنغازي | تفاصيل الإطاحة بعصابة مُطاردة منذ عام كامل

ليبيا – أعلن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن ضبط تشكيل عصابي متكون من 13 شخص من جنسيات إفريقية وافدة وفقاً لما أكده المكتب الأعلامي بالمديرية مساء الثلاثاء .

وقال رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مقدم أشرف الفايدي في بيان تلقته المرصد : في ظل الخطة الأمنية داخل مدينة بنغازي التي كُلفت بها من قبل سيادة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، وكذلك خطة تأمين جمع المعلومات والتحريات داخل المدينة قام أعضاء قسم التحريات بضبط أكبر تشكيل عصابي من الجنسية التشادية، متخصص في سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة في عدة أحياء من مدينة بنغازي” .

وكشف الفايدي أن غالبية جرائم التشكيل كانت قد سجلت ضد مجهول وكان آخرها الأسبوع الماضي ليُعلن عن ضبطهم جميعاً ضبط فجر اليوم الثلاثاء ويتضح أن أحد أفراد العصابة قد نفذ عملية قتل منذ سنة، سجلت ضد مجهول .

وأكد أن هذه الجريمة هي التي تم فيها اغتيال رجل الأعمال “خلفية الشامي” داخل منطقة الليثي حيث تمت ملاحقته وهو خارج من سوق فينسيا للذهب والعملات الصعبة بمنطقة الحدائق .

وأضاف الفايدي : ” من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية “مسدس تركي، ورشاش آلي كلاشنكوف عدد 2 ورمان وسلاح أبيض، إضافة إلى وجوازات سفر ، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، و الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة ” .

وختم الفايدي مؤكداً بأن : ” التحقيق قد بدأ معهم مع إيداعهم في الحجز حتى تنتهي عطلة العيد وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة ، وبهذا الصدد نشيد بالمجهودات الجبارة لأعضاء القسم من ضباط وضباط صف وأفراد خلال عملهم في فترة عيد الأضحى المبارك ” .

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