قيادي عسكري يؤكد تقدم قوات الجيش في محاور جنوب غريان

قال الملازم عمر السنوسي ابسيط، آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة تقدمت إلى محاور جنوب غريان وأمنت منطقة القريات ووادي مرسيط.

وأكد ابسيط، في تدوينة له على فيسبوك اليوم الثلاثاء، دخول مزدة وتأمين البوابة الجنوبية والشمالية وتأمين ضواحي البلدة، مشيرا إلى التواصل مع بعض العسكريين ومشائخ وأعيان القبائل في منطقه نسمة لرفع الغطاء الاجتماعي عن “المارقين والخارجين على القانون”.

وأضاف ابسيط “نحن في انتظار الأوامر بالتقدم والقبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة”، مشيدا بدور الأهالي في تسهيل تأمين هذه المدن.

وكانت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو إستهدف تجمعات قوات الوفاق في غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية جنوب طرابلس.

وأوضحت الغرفة، أن غارات شنها سلاح الجو اصابت أهدافها وأوقعت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات للمجموعات المسلحة.

وأكد المركز الإعلامي للغرفة، مقتل عدد من أفراد قوات الوفاق في محور طريق المطار، مضيفا أن من بينهم “أشرف بيوك”.

وأضاف المركز، أن هناك قائدا ميدانيا يتبع المدعو غنيوة الككلي، سلم نفسه “للقوات المسلحة”.

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