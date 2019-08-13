المسماري يؤكد ضبط تشكيل عصابي من “13” شخص تشادي أحدهم يعترف بارتكابه جريمة قتل قيد ضد مجهول منذ سنة

بنغازي 13 أغسطس 2019 (وال) – تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي متكون من “13” شخص من جنسية تشادية يمتحن سرقة محال بيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري رئيس إن أعضاء التحريات العامة قاموا فجر اليوم الثلاثاء بضبط كامل أعضاء أفراد العصابة .

ولفت المسماري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إلى أنه عند التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة اعترف أحد أفراد العصابة باغتيال رجل الأعمال “خلفية الشامي”منذ سنة مضت داخل منطقة الليثي، لافتًا إلى أن القضية كانت مسجلة ضد مجهول .

وتابع أن الجاني اعترف أنه قام بملاحقة المجني عليه “الشامي” وهو خارج من سوق فينسيا للذهب والعملات الصعبة بمنطقة الحدائق حتى مكان وقوع الجريمة، وقام بسرقة كل ما بحوزته من أموال وعملات صعبة .

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أنه من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية “مسدس تركي، ورشاش آلي “كلاشنكوف” عدد “2”، “ورمانة”، وسلاح أبيض، إضافة إلى وجوازات سفر للجناة، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، و الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة، بالإضافة إلى السيارات التي تمت سرقتها وتستخدم في عمليات السرقة .

وأشار المسماري إلى أنه تم التحقيق مع الجناة وإيداعهم في الحجز حتى تنتهي عطلة العيد وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأثني مدير المكتب الإعلامي على المجهودات الجبارة لأعضاء قسم التحريات من ضباط وضباط صف وأفراد خلال عملهم في فترة عيد الأضحى المبارك دون كلل أو ملل . (وال – بنغازي ) ع ع

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