الشركة التونسية للكهرباء: فائض إنتاج الطاقة في تونس سمح بتزويد ليبيا بجزء منها

ليبيا – كشف مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي إن قدرة إنتاج تونس الكبيرة من الكهرباء، والاحتياطي الموجود بها، سمحا لبلاده بتزويد ليبيا بجزء منها.

الهرابي أوضح في تصريح صحفي أن بلاده أصبحت تزود ليبيا بالطاقة الكهربائية عقب تشغيل محطتي المرناقية ورادس، والمحطة الشمسية ، للمساعدة في معالجة العجز في الكهرباء الذي تعاني منه الشبكة الليبية.

يشار إلى أن الشبكة العامة للكهرباء في غرب وجنوب ليبيا تعاني من حالة عدم استقرار مستمرة منذ عدة أشهر ، لجأت الشركة العامة للكهرباء على إثرها إلى تنفيذ برنامج طرح الاحمال الذي ترفض عدة مدن ومناطق المشاركة به ، ما تسبب بحدوث حالات إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية عدة مرات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية