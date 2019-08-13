اللواء “73” مشاة: سلاح الجو نفذ عدة ضربات بمحوري عين زارة وجسر الفروسية

أعلن اللواء “73” مشاة، اليوم الثلاثاء، عن قيام سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، بتنفيذ عدة ضربات جوية جنوب العاصمة طرابلس .

وأوضح اللواء “73” مشاة، في بيانٍ لمركزه الإعلامي، أن سلاح الجو نفذ عدة ضربات بمحوري عين زارة وكوبري الفروسية.

وكان مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أكد أن مواقع القتال شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار.

وأشار الخرطوش إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق قامت بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش، مبينا أن غرفة عمليات المنطقة الغربية، جاهزة وعلى كامل استعداداتها، لصد أي هجوم، كما أن الوحدات العسكرية، تنتظر تعليمات القيادة بالتقدم إلى نقاط جديدة نحو العاصمة طرابلس.

ولا تزال المعارك في ليبيا مستمرة بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة الليبية طرابلس. وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال.

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