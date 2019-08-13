تونس: لدينا القدرة على تزويد ليبيا بالكهرباء

قال مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي أن تونس تزود ليبيا بالكهرباء، في ظل وجود قدرة إنتاجية كبيرة إضافة إلى وفرة في الاحتياطي من الطاقة لدى بلاده.

وذكر الهرابي في تصريحات للإذاعة التونسية أن بلاده تملك قدرة واحتياط يكفيان الجمهورية بالكامل ما يمكنها من مساعدة ليبيا خاصة بعد تشغيل محطتي المرناقية والمحطة الشمسية بتوزر.

وبحسب مصادر من الشركة العامة للكهرباء فإن الطاقة التي ستستمد من تونس ستغذي عدد من المناطق القريبة من الحدود الليبية التونسية من بينها زوارة وصرمان والزاوية وصبراتة.

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