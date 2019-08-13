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تونس: لدينا القدرة على تزويد ليبيا بالكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي أن تونس تزود ليبيا بالكهرباء، في ظل وجود قدرة إنتاجية كبيرة إضافة إلى وفرة في الاحتياطي من الطاقة لدى بلاده.

وذكر الهرابي في تصريحات للإذاعة التونسية أن بلاده تملك قدرة واحتياط يكفيان الجمهورية بالكامل ما يمكنها من مساعدة ليبيا خاصة بعد تشغيل محطتي المرناقية والمحطة الشمسية بتوزر.

وبحسب مصادر من الشركة العامة للكهرباء فإن الطاقة التي ستستمد من تونس ستغذي عدد من المناطق القريبة من الحدود الليبية التونسية من بينها زوارة وصرمان والزاوية وصبراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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