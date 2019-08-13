أزمة جديدة أمام المهاجرين العالقين قبالة سواحل إيطاليا

جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها للحكومات الأوروبية السماح بالإنزال الفوري لـ507 مهاجرين تم إنقاذهم مؤخرا في عرض البحر المتوسط، حيث ما زالوا عالقين حتى اللحظة في عمق المتوسط.

ونوهت المفوضية بأن هناك معلومات تفيد أن العديد منهم نجوا من انتهاكات مروعة في ليبيا ومن دول مصدرة للاجئين ورأت أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت الداخلية الإيطالية إن سفينة الإنقاذ )أوشن فايكينغ(تحصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من 200 مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي في ميناء طرابلس.

وسارعت المنظمة لنفي هذا الأمر في تغريدة لها قالت فيها إنه للتو غادرت سفينة “أوشن فايكينغ” منطقة البحث والإنقاذ الليبية متوقعة تخصيص مكان آمن يلبي متطلبات القانون الدولي لإنزال المهاجرين الـ356 من على متنها في أوروبا.

ولايزال وزير الداخلية الإيطالي مصمما على رأيه في إبعاد المهاجرين عن بلاده، حيث كتب على صفحته في فيسبوك أنه يعمل جاهدا لتجنب إنزال أكثر من 500 مهاجر من على متن سفن منظمتين غير حكوميتين، واحدة فرنسية وأخرى إسبانية في الموانئ الإيطالية مؤكدا أن ليبيا عرضت استعدادها توفير مرفأ لإنزال 350 مهاجرا.

وتأتي رواية سالفيني مناقضة لما تقوم به الداخلية الليبية من إقفال مراكز إيواء للهجرة وما تطالب به منظمة الهجرة الدولية من منع إرجاع المهاجرين إلى ليبيا بسبب ما يتعرضون له من الحرب الدائرة بها، فإذا صحت رواية سالفيني فستترك باب التكهنات مفتوحا حول تسييس حكومة الوفاق لملف المهاجرين والمتاجرة بقضيتهم.

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