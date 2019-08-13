العريبي يرحب بالبيان المصري بشأن ليبيا

عبر عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا، مؤكدا أهمية النقاط الواردة في البيان، مشيرا إلى أنها محورية ويمكن البناء عليها لنزع فتيل الأزمة الليبية.

وأشار العريبى إلى أن مصر تعد لاعبا مهما ومحوريا في التوصل إلى حل في ليبيا، لافتا إلى قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة فى حل أزمة ليبيا بحكم الجوار والعلاقات الثنائية والأمن القومي المشترك مذكرا بوقوف مصر قيادة وشعبا مع ليبيا في كل الأزمات على مر التاريخ.

وأكد العريبي أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسببت في تعقيد الأزمة الليبية.

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