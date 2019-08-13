“أمن جنزور”: مستعدون لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

قامت لجنة الإشراف والمتابعة لسير امتحانات الشهادة الثانوية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني باجتماع مع مدير مديرية أمن جنزور للاطلاع على سير استعدادات الخطة الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية.

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لعرض مدير مديرية أمن جنزور العقيد كمال أوحيدة للخطة الأمنية المُعَدَّة ومدى جاهزية المديرية ومنتسبيها لتنفيذ هذه الخطة خلال فترة الامتحانات.

وأكد أوحيدة أن الترتيبات تسير بصورة جيدة وفق ما هو معد ومدروس لها لتأمين مقار الامتحانات وتوفير المناخ الآمن للطلبة واللجان داخل المقار المحددة من قبل اللجنة المركزية بجنزور.

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