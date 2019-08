المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة تعليم المؤقتة المصري فرج المصري.

وناقشا الطرفان المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية من تجهيزات وإنشاء وصيانة استعدادا للعام الدراسي القادم بالإضافة إلى المشاريع المسندة لجهاز تنمية وتطوير المدن.

وكشف المصري آخر مستجدات عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء بمختلف البلديات التابعة للحكومة المؤقتة ، مبيناً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ هذه القرارات بعد انتهاء عطلة العيد.

The post “عقيلة صالح” يبحث آخر مستجدات مشاريع الصيانة بمختلف البلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية