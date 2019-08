المتوسط:

كشفت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق، عن استلام جثامين 12 من المفقودين.

وأوضحت عملية بركان الغضب، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم التعرف على 4 من الجثامين حتى الآن.

The post “الوفاق”: استلمنا جثامين 12 من المفقودين في الاشتباكات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية