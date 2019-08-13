العريبي: النقاط الـ 5 لبيان الخارجية المصرية محورية ويمكن البناء عليها

أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيسى العريبي، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا، مشيدا بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه مؤسسات الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد العريبي في بيان خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن النقاط الخمس الواردة في البيان محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما ومحوريا.

كما أكد العريبي، على قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة فى حل أزمة ليبيا بحكم الجوار وصلة الأرحام والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعب مع ليبيا فى كل الأزمات على مر التاريخ، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسبب فى تعقيد الأزمة الليبية.

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