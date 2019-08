المتوسط:

أكد مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي ، أن تونس قادرة على تزويد ليبيا بالطاقة الكهربائية.

وأضاف الهرابي، في تصريحات صحفية له، أن بلاده أصبحت تزود ليبيا بالطاقة الكهربائية عقب تشغيل محطتي المرناقية ورادس، والمحطة الشمسية ، للمساعدة في معالجة العجز في الكهرباء الذي تعاني منه الشبكة الليبية.

