المتوسط:

قال العميد خالد المحجوب، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، إن قوات الجيش أنهكت المليشيات الإرهابية عسكرياً وأضعفت قواتها الجوية.

وكان الجيش قد أكد ، الثلاثاء، أن المليشيات الإرهابية خرقت الهدنة المعلنة بإطلاقها قذائف تجاه سوق الجمعة.

The post قيادي بالجيش: نجحنا في إنهاك الميليشيات عسكريا وإضعاف قواتها الجوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية