أعلن النائب الصالحين عبد النبي ترحيبه ببيان الخارجية المصرية الذي يشدد على أن مجلس النواب هو صاحب الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأكد عبد النبي، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن ” مصر انحازت إلى الجهة الشريعة المنتخبة التي تعبر عن إرداة الشعب الليبي”.

