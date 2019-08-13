الملف الليبي على طاولة بوتين وماكرون الاسبوع القادم

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة فرنسا خلال هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدد من القضايا من بينها الملف الليبي.

وقال الكرملين، في بيان أصدره يوم الثلاثاء، أن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين لفرنسا يوم 19 أغسطس الجاري.

وقالت صحف فرنسية إن بوتين سيصل إلى باريس في زيارة ليوم واحد، يلتقي خلالها الرئيس ماكرون لمناقشة عدد من الملفات قبل قمة مجموعة السبع .

وكشفت هذه الصحف أن ملفات البحث سيكون من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى جانب مستجدات الوضع في سوريا وإيران والملف الأوكراني والتعاون بين البلدين لحل هذه المشكلات.

هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين سيناقشان الملف الليبي قبل قمة مجموعة السبع المقررة في بياريتز من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية