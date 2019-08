المتوسط:

أعلنت بلدية طرابلس عن بدء تدفق المياه إلى المدينة بعد فترة من انقطاعها.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها بموقع الفيسبوك، أنه ” تمفتح المسار الأوسط منذ قليل بدءا من مدينة بني وليد ترهونة وصولا إلى الجبل الغربي”.

وأكملت البلدية، أنه ” تم فتح المسار الشرقي بدءا من مصراتة زليتن الخمس القره بوللي وصولا إلى طرابلس”.

