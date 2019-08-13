اللواء المنصوري: مستعدون لاقتحام طرابلس في القريب العاجل

أخبار ليبيا 24 – خاص

طمأن آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش، اللواء فوزي المنصوري، أبناء الشعب الليبي بأن قوات الجيش، في أتم الجاهزية لـ “دك” حصون المجرمين، مشددا على أنه يريد إعلامهم، أنهم يسعون لاقتحام طرابلس في قريب العاجل.

وأكد المنصوري، في تصريحات صحفية أن الأوضاع ممتازه ومعنويات القوات تعانق السماء وفي انتظار التعليمات لتنفيذ أمر الاقتحام.

وكانت غرفة عمليات الكرامة، قالت اليوم الثلاثاء، إن قواتها الجوية تستهدف تجمعات العصابات في جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية جنوب طرابلس.

وأوضحت الغرفة، في بيانٍ لمركزها الإعلامي، أن القوات الجوية التابعة لقوات الكرامة اصابت أهدافها وأوقعت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات للمجموعات الإرهابية.

كما أكد المركز الإعلامي للغرفة، مقتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار، مضيفا أن من بينهم المدعو “أشرف بيوك”.

وأضاف المركز، في بيان نشره اليوم الثلاثاءأن هناك قائدا ميدانيا يتبع المدعو غنيوة الككلي، سلم نفسه “لقوات الجيش”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24