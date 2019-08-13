إعلان هام من بلدية طرابلس المركز حول مياه النهر الصناعي

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز فتح المسار الأوسط – بالنهر الصناعي على تمام الساعة 10 مساءً معلنة بذلك عودة المياه إلى العاصمة ولكن بعد أيام عيد عصيبة قضاها السكان دون مياه .

وقالت البلدية عبر صفحتها على فيسبوك مساء الثلاثاء أن عملية الفتح تمت على المسار الأول ابتداءً من مدينتي بني وليد ترهونة وصولا إلى الجبل الغربي.

أما على صعيد المسار الشرقي بالنهر الصناعي فقد بدأ الفتح والتغذية ابتداءً من خط ( مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي ) وصولا إلى خزانات وأحياء العاصمة طرابلس .

يشار إلى أن أمدادات المياه كانت قد إنقطعت عن العاصمة منذ يوم 6 أغسطس الجاري بسبب إقتحام جماعة مسلحة لمحطة كهرباء النهر رقم 1 بسبب أزمة إنقطاع التيار عن السكان وعدم العدالة في طرح الأحمال .

المرصد – متابعات

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