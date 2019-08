المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، أن “الهلال الأحمر طرابلس استلم 14جثة من قتلى الجماعات المسلحة”.

وأوضحت الغرفة، عبر صحفتها على موقع فيسبوك، أن ” القتلى لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع الجيش في المعارك الاخيرة”.

