أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، أن ” الجيش نجح في في بسط سيطرته على مناطق ومواقع جديدة “.

وأوضحت الغرفة، عبر صفحتها على موقع الفيسبوك، أنها” سوف تفصح عن المناطق التي سيطر عليها الجيش في وقت لاحق”.

