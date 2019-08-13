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“الأعلى للدولة” بيان الخارجية المصرية “تدخل سافر”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المجلس الأعلى للدولة البيان الصادر عن الخارجية المصرية بـ “تدخل سافر في الشأن الليبي” لوصفه مجلس النواب بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا واصفة هذا البيان بـ” تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا”.

واتهم المجلس الأعلى للدولة الحكومة المصرية بإرباك المشهد في ليبيا مذكرا بأن مجلس النواب يعُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس مشيرا إلى أنه يعد منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري مستثنيا مجلس النواب المنعقد في العاصمة معللا ذلك بكونه يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.

وأكد البيان أن المجلس الأعلى للدولة قدم كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين – حسب نص البيان – إلا أنه إزاء هذه التصريحات فإنه يسجل رفضه التام لها متهما لها بأنها وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها مؤكدا أن هذه الشؤون تعد قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم وفق ماورد في بيان المجلس العلى للدولة.

وجدد بيان المجلس الأعلى للدولة الدعوة للحكومة المصرية للالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن ما وصفه البيان بــ” انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح” مطالبا حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات التي وصفها بــ”السافرة” في الشأن الليبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انتهى الدرس يا اغبياء هذا تمهيد لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس ولا مكان لكم ايها الخوان فكلام الاقوياء واجب النفاذ فمصر تملك اقوى قوة عسكرية وهى جزء من التحالف العربى لمحاربة الارهاب بامكانياته الضخمة الداعمة للجيش الوطنى ومجلس النواب السلطة الوحيدة الشرعية التى يتعامل معها الكبار حاليا فلا الامريكان ولا الروس ولا مصر رئيس الاتحاد الافريقى يعترفوا بالسراج ولا عصابته الاجرامية والعالم كله ينتظر سيطرة الحيش على طرابلس ليعلن ما تقوله مصر ان مجلس النواب هو الممثل الشرعى الوحيد ومن لا يعحبه يشرب من البحر المتوسط فاذا لم يكفى يشرب من المجارى من مخلفات دبرز والمشرى والفقيه والشاطر وغيرهم من المتخلفين عقليا

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    • احسنت…..و قلت ما كنت اريد قوله و ان كنت ازيد عليه و أقول لهذا المجلس الباطل و هل بيانات الداعرة تركيا و نظيم الحمدين الارهابى الشاذ…..لا يعتبر تدخل سافر و فاجر و سافل فى الشؤن الليبية؟ فعلى الاقل مصر و ليبيا شقيقتان بمعنى الكلمة….اما العاهرة تركيا فهى دولة احتلال و تنظيم الحمدين الشاذ صهيونى بإمتياز

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