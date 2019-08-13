مجلس الدولة يعلن موقفه من بيان الخارجية المصرية

اعتبر مجلس الدولة، بيان الخارجية المصرية، بشأن طرح حل للازمة في ليبيا، تدخل سافر في الشأن الليبي.

واستنكر مجلس الدولة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ما جاء في بيان الخارجية المصرية، ورفض اعتبار مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق، معتبرا ذلك تشويه للواقع، ومخالفة للاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، مستثنيا المجموعة التي عقدت جلسة في العاصمة طرابلس بشكل موازي للمجلس في طبرق.

وطالب مجلس الدولة، حكومة الوفاق ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لما وصفه بالتدخلات السافرة في الشأن الليبي.

يشار إلى أن مجلس الدولة يعد أحد مخرجات الاتفاق السياسي الذي لم يتم اعتماده من قبل مجلس النواب، ويعتمد في تشكيلته على عدد من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ويترأسه خالد المشري الذي أعلن استقالته من تنظيم الإخوان بعد أن كان أحد أبرز قياداتهم.

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