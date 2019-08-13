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مجلس الدولة يعلن موقفه من بيان الخارجية المصرية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعتبر مجلس الدولة،  بيان الخارجية المصرية، بشأن طرح حل للازمة في ليبيا، تدخل سافر في الشأن الليبي.

واستنكر مجلس الدولة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ما جاء في بيان الخارجية المصرية، ورفض اعتبار مجلس النواب المؤسسة  الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وأنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق، معتبرا ذلك تشويه للواقع، ومخالفة للاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، مستثنيا المجموعة التي عقدت جلسة في العاصمة طرابلس بشكل موازي للمجلس في طبرق.

وطالب مجلس الدولة، حكومة الوفاق ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لما وصفه بالتدخلات السافرة في الشأن الليبي.

يشار إلى أن مجلس الدولة يعد أحد مخرجات الاتفاق السياسي الذي لم يتم اعتماده من قبل مجلس النواب، ويعتمد في تشكيلته على عدد من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ويترأسه خالد المشري الذي أعلن استقالته من تنظيم الإخوان بعد أن كان أحد أبرز قياداتهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • .مجموعة من الاغبياء لان من حق مصر التدخل لحماية امنها القومى وضرب معاقل الارهاب داخل ليبيا وهى تفعل ذلك بالتنسيق مع الجيش الوطنى الذى نال ثقة نواب الشعب بنصاب قانونى صحيح وقبل اى اشكالات او انتهاء صلاحيته الدستورية والتى تمتد لحين اختيار مجلس جديد واذا كان هذا المجلس كما يدعى هؤلاء الاغبياء منتهى بحكم محكمة فكيف وافقتم فى اتفاق الصخيرات وبعد هذا الحكم على ضرورة موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق وهذا اعتراف بانه شرعى وان حكم المحكمة تحت تهديد السلاح واختطاف القضاة لا يعتد به وهو العدم سواء لان القضاء العادل لا بد تتوافر له الحصانة والحماية والا يكون حكم باطل مثل حكومة الصخيرات ومجلس الخرفان منتهى الصلاحية طظ فيكم واتفوا عليكم ياخرفان اما عن استقالة المشرى من الاخوان فهذه اكذوبة فعلها محمد مرسى قبل انتخابات الاعادة اعلن مرشد الخوان الكذاب ان مرسى لم يعد اخوانيا واتضح ان ديل الكلب عمره ما هايتعدل فكلاب النار تموت وهى اخوان الشيطان

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  • مجلس الخنازير الحقراء السفهاء العملاء الخونه المناجيس هؤلاء لايمثلوا حتي زنقه من زناتي ليبيا خونه جابتهم فرقاطه مصيرهم الهروب. هالبهائم اغبي منهم مافيش ماهمش متع سياسه مخانب و عملاء و شواذ

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