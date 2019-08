المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي عن إنفراج أزمة إيقاف المياه وبدء التشغيل لحقول الآبار و ضخ المياه وفتح صمامات التحكم.

وكانت بلدية طرابلس قد أعلنت بدء تدفق المياه للمدينة بعد انقطاعها فترة طويلة.

The post النهر الصناعي: إنفراج أزمة انقطاع المياه وبدء تشغيل حقول الآبار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية