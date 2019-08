المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أن مصر تعد لاعبا مهما ومحوريا في التوصل إلى حل في ليبيا.

وأوضح العريبي، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن ” القاهرة قادرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة فى حل أزمة ليبيا بحكم الجوار والعلاقات الثنائية والأمن القومي المشترك”.

وأضاف العريبي، أن “التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسببت في تعقيد الأزمة الليبية”.

