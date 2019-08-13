مستشار بالجيش: نتقدم على جميع المحاور وفي طريقنا إلى تحرير سرت ومصراتة

قال مستشار قوات الكرامة، صلاح الدين الشكري، إن قوات الوفاق لم تلتزم بالهدنة التي طلبها المعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بل حاولت استغلالها لتأمين مواقعها والهجوم على قواتهم في العيد من المواقع، لكنها ردت الصاع بالصعين بحسب تعبيره، مؤكدا أن القوات تتقدم على جميع المحاور وفي طريقها إلى تحرير سرت ومصراتة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة ten المصرية، اليوم الثلاثاء، أن معركة تحرير سرت والهيشة ومصراتة ستكون واعدة، وسيتم القضاء على الإرهابيين وتنتهي قصتهم داخل ليبيا إلى الأبد، وسيتم إطلاق سراح أهالي مصراتة الذين يقعون في الأسر تحت العصابات المسلحة وجماعة الاخوان وقادتها المعروفين أمثال بشير الكبتي ومحمد صوان وصلاح بادي وغيرهم، بحسب تعبيره.

وحول دعوة مصر للبعثة الأممية في ليبيا بالانخراط لتسوية الأزمة، قال إنهم يطالبون الأمم المتحدة برفع الحظر عن تسليح الشعب الليبي وقوات الكرامة، في ظل معاناتهم مع “حركات إرهابية مسلحة” تحاول ضربهم في كل مكان، موضحا أن آخر عملية إرهابية تعرض لها موظفو الأمم المتحدة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى جرح عشرات المدنيين الليبيين في بنغازي يوم وقفة عرفات، نتيجة فتوى من مفتي المؤتمر الوطني المعزول الصادق الغرياني، الذي كفّر كل موظفي الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى رأسهم غسان سلامة، لتكون النتيجة أن الخلايا الإرهابية نفذت العملية فورا، حسب قوله.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة المؤقتة ومجلس النواب المنتخب، بالإضافة إلى رفع الحظر عن استيراد الأسلحة لقوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر، منتقدا تدخل ما وصفها بـ”دويلة قطر” وتركيا في شؤون ليبيا الداخلية ودعم الحركات الإخوانية والإرهابية بالأموال والسلاح والمدرعات والطائرات المسيرة لقتل الشعب الليبي، خصوصا في مصراتة وطرابلس، بحسب تصريحاته.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي