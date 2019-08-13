بلدية طرابلس المركز تعلن عودة المياه إلى العاصمة طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز ،مساء الثلاثاء ،عن عودة المياه إلى العاصمة طرابلس ،بعد فتح المسار الأوسط – بالنهر الصناعي ،اثر أيام عيد عصيبة قضاها السكان دون مياه .

وقالت البلدية عبر صفحتها على فيسبوك ،إن عملية الفتح تمت على المسار الأول ابتداءً من مدينتي بني وليد ترهونة وصولا إلى الجبل الغربي ،في حين سيتم فتح المسار الشرقي بالنهر الصناعي فقد بدأ الفتح والتغذية ابتداءً من خط ( مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي ) وصولا إلى خزانات وأحياء العاصمة طرابلس .

وشهدت العاصمة طرابلس ،انقطاعا متواصلا في امدادات المياه ، منذ يوم 6 أغسطس الجاري بسبب إقتحام جماعة مسلحة لمحطة كهرباء النهر رقم 1 ،احتجاجا على أزمة إنقطاع التيار الكهربائي عن السكان.

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