إنزال مهاجرين في ميناء طرابلس عالقين في عرض البحر

وافق خفر السواحل الليبي على إنزال أكثر من 200 مهاجر في ميناء طرابلس على متن سفن إنقاذ رفضتهم بلدان أوروبية.

ونقلت وكالة آكي عن مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية الثلاثاء تواصل السفينة مع خفر السواحل الليبي وتقدمها بطلب لإنزال المهاجرين بالميناء.

وتدعى السفينة أوشن فايكينغ وهي غير حكومية وترفع علم النرويج، وتقل مهاجرين أنقذتهم في عمليتين منفصلتين خلال الأسبوع الماضي.

وانتهت الشهر الماضي 14 دولة من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في اجتماع وزاري استضافته فرنسا إلى آلية وصفها رئيسها ماكرون بالتضامنية الجديدة، وهي استجابة لاقتراح برلين وباريس في طريقة توزيع المهاجرين.

وأشارت تقارير لمنظمة “أطباء بلا حدود” أن أكثر من 9500 شخص حاولوا عبور البحر المتوسط نحو أوروبا منذ بداية العام، وأكثر من 4600 منهم عبر ليبيا.

وأطلقت أوروبا عام 2015 عملية صوفيا للتعامل مع الهجرة والتهريب في المتوسط، ثم تقلصت مهامها مارس الماضي إلى المراقبة الجوية وتدريب الحرس الليبي، بعدما أوشكت على الاختفاء نهائيا، بسبب خلاف الدول الأعضاء وعجزها عن إيجاد آلية جديدة لإنزال المهاجرين المنقذين في البحر من قبل طواقمها، وفق تقدير وكالة آكي.

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