مقتل عدد من قادة الوفاق في معارك طرابلس – اسماء

أكدت مصادر إعلامية ليبية مساء الثلاثاء، أن المعارك العنيفة التي شهدتها محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، أسفرت عن مقتل عدد من قادة قوات حكومة الوفاق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن بعض قادة الوفاق سلم نفسه وعتاده لقوات الجيش الليبي في طرابلس، دون تفاصيل إضافية.

من جانبه، أكد المسؤول في التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني د. حسين العبيدي مقتل عدد من قيادات الوفاق في المواجهات التي شهدها محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر العبيدي في تصريحات اعلامية أن إحدى الكتائب التابعة لقوة الردع والتدخل المشتركة بقيادة غنيوة الككلي، حاولت الهجوم على قوات الجيش المتمركزة في طريق المطار، لكن الجيش تصدى لها ودحرها.

وأشار إلى تكبيد مسلحي الوفاق خسائر أسفرت عن مقتل، القيادي عادل الأبيض بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، فيما سلم قائد ميداني آخر نفسه للوحدات العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يوم الثلاثاء مقتل عدد من مسلحي الوفاق في محور طريق المطار، ومن بينهم المدعو أشرف بيوك.

ونعت صفحة كتيبة “رحبة الدروع” الشهيرة بمليشيا البقرة كلا من ”عبدالباسط عبد الرزاق محمد برقان“ و“أشرف محمد مختار بيوك“، اللذين سقطا في اشتباكات طريق المطار.

وانتهت الهدنة التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بمناسبة حلول عيد الاضحى ظهر الاثنين.

والهدنة التي استمرت ليومين كانت مقترحة من الأمم المتحدة، وهي الأولى منذ بدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما في الـ4 من أبريل على العاصمة طرابلس، لاستعادتها من قبضة المجموعات المسلحة والمتطرفة.

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