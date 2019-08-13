مرزق: استمرار الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي

شهدت مدينة مرزق تواصل الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لقيادات موالية للوفاق وتضم عناصر من المعارضة التشادية، لليوم الثالث على التوالي وطيلة ايام عيد الاضحى المبارك في بعض احياء المدينة وبمختلف انواع الاسلحة، بحسب مصادر محلية.

وأكد عضو المجلس البلدي مرزق إبراهيم عمر، في تصريحات اعلامية أن الاشتباكات متواصلة بحي المقريف والقلعة دون تقدم لأي طرف منذ بدئها قبل أكثر من أسبوع، مع استمرار تحليق الطيران فوق مرزق، مطالبا بتشكيل قوة محايدة للفصل بين الأطراف لإنهاء النزاع الحاصل.

ووجه عضو المجلس البلدي مرزق، دعوة للحكماء والأعيان للتحرك لوقف الاشتباكات والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤلياتها عما يجري في مدينة مرزق، مؤكدا أنه لم تصلهم أي اتصالات محلية أو دولية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد عضو المجلس البلدي مرزق سوء الأوضاع وشبه توقف الحياة في المدينة، مع انعدام الأمن وخدمات الصحة والمياه والكهرباء وغيرها.

وتابع إبراهيم أن حالات النزوح مستمرة بين مناطق شرق مرزق نحو تراغن وأم الأرانب والقطرون وسبها، وغرب المدينة باتجاه وادي عتبة ووادي الحياة وغيرها من المناطق.

وسبق أن وقعت المكونات الاجتماعية بمرزق اتفاقاً بعد اشتباكات استمرت لأيام، يقضي بإيقاف الاقتتال، وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من أجرم أو أساء للآخرين، إضافة إلى وقف التحريض الإعلامي.

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