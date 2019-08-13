الوفاق تعلن موافقتها على إنزال أكثر من 200 مهاجر في طرابلس

كشفت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية، أن حكومة الوفاق في طرابلس، وافقت على إنزال أكثر من 200 مهاجر، بعد الطلب الذي تقدمت به السفينة “أوشن فايكينغ” للسلطات الليبية في العاصمة، بطلب إنزال المهاجرين في ليبيا.

وأوضحت المصادر بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية، إن طاقم السفينة الذي أنقذ المهاجرين في عمليتن، منذ أيام، تحصّل على موافقة خفر السواحل الليبي، لإنزال المهاجرين في طرابلس.

وتتبع السفينة “أوشن فايكينغ” التي قام بزيارتها الفنان الأمريكي ريتشارد غير، والتقى خلال الزيارة بالمهاجرين الذين فرّوا من ليبيا، منظمتا “إس أو إس ميديتراني” و”أطباء بلا حدود”.

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