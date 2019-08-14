اخبار ليبيا الان

جهاز النهر الصناعي يعلن انتهاء أزمة انقطاع المياه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية طرابلس المركز، انتهاء أزمة انقطاع المياه على العاصمة، والبدء في تدفقها إلى المناطق التي تضررت بانقطاعها المدة الماضية.

وأوضح جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، عن فتح المسار الأوسط من مدينة بني وليد ومدينة ترهونة، وصولا إلى الجبل الغربي، والمسار الشرقي بدءًا من مدينة مصراتة وزليتن والخمس والقربولي، وصولا إلى طرابلس.

وأشار جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عن بدء تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك، أنه سيعلن عن البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة، وتحديد الزمن المتوقع لوصول المياه للمناطق، فور استكمال عملية الضخ وفتح صمامات التحكم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك