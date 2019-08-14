مجلس النواب يُرحّب بالبيان المصري حول “هدنة العيد”

رحّب مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي وصف هدنة عيد الأضحى بأنها فرصة لتجديد جسور الثقة، بين الأطراف في ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن البيان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد حافظ، أكد على ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا والمنطقة، لأجل استقرارها وأمن مواطنيها.

وأكد بليحق في بيان لهُ، أن السبيل الوحيد في ليبيا، هو وضع حدٍّ للتدخلات الخارجية ودعم المجموعات المسلحة والمتطرفين ونزع السلاح خارج سلطات الدولة.

ودعا المحدث باسم مجلس النواب، البعثة الأممية في ليبيا، للعمل وفق الثوابت التي تهدف إلى محاربة المتطرفين والمجموعات المسلحة، من أجل الوصول للحلول في أزمة ليبيا.

وأعرب بليحق عن شكره لجمهورية مصر، قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة للمؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب ودعمها لاستقرار ليبيا.

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